Foto: The White House/Reuters

I en video på Twitter siger præsident Donald Trump, at han ser frem til at vende tilbage til valgkampen, som han vil afslutte på samme måde, som han startede den.

Trump i videohilsen fra hospitalet: Jeg har det meget bedre

Trump anerkender, at ingen ved, hvad der vil ske de næste par dage, som ifølge ham bliver den virkelige test.

I sin første video fra hospitalet fortæller den coronaramte præsident Donald Trump, at han har gjort fremskridt under sit ophold på Walter Reed.

- Jeg kom her til, og jeg havde det ikke så godt.

- Jeg har det meget bedre nu. Vi arbejder hårdt for at få mig på toppen igen, siger Trump i den fire minutter lange video, han har offentliggjort på Twitter lørdag aften lokal tid.

- Jeg vender tilbage. Jeg tror, at jeg vender tilbage snart. Og jeg ser frem til at afslutte kampagnen på samme måde, som den blev startet, siger han.

Også førstedame Melania Trump er testet positiv for coronavirus.

Trump fortæller, at førstedamen "håndterer det rigtig flot".

Selv om Trump og hans allierede har forsøgt at fremstille et billede af en præsident, der er stort set upåvirket af coronasmitten, så anerkender Trump i videoen, at de næste par dage kan være afgørende.

- Man ved ikke, hvad der vil ske i løbet af de næste par dage. Så jeg går ud fra, at det er den egentlige test. Så vi får at se, hvad der kommer til at ske i løbet af de næste par dage, siger han.

Tidligere lørdag fortalte Trumps læge, Sean Conley, at præsidenten har det "rigtigt godt".

Foran journalister udenfor Walter Reed-hospitalet fortalte Conley, at han er "ekstremt tilfreds" med de fremskridt, Trump gør.

Præsidenten har været feberfri i 24 timer og har ikke brug for at få tilført ilt. Han har ikke nogen problemer med selv at trække vejret, lød det.

Tidligere på dagen havde flere amerikanske medier citeret en unavngiven kilde med kendskab til præsidentens tilstand, som tegnede et noget andet billede af situationen.

Denne kilde fortalte således, at Trumps tilstand har været "meget bekymrende" i de seneste 24 timer, og at de næste 48 timer bliver afgørende i forhold til behandling.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump og hans hustru, førstedame Melania Trump, blev torsdag aften lokal tid testet positive for coronavirus.

Fredag blev den 74-årige præsident flyttet fra Det Hvide Hus til militærhospitalet Walter Reed i delstaten Maryland uden for forbundshovedstaden, Washington D.C.

Det er uvist, hvornår lægerne mener, at Trump kan forlade hospitalet.