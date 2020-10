Trump holder møde for tætpakket publikum: Jeg vil kysse alle

USA's præsident, Donald Trump, har været ivrig for at genoptage sine vælgermøder op til valget i november.

- Det er dejligt at være tilbage i min hjemstat, Florida, for officielt at genoptage valgkampen. Jeg er så fuld af energi og ydmyg over jeres støtte, siger Trump til sine tilhængere ifølge nyhedsbureauet AP.

Tidligere mandag blev Trump erklæret rask af sine læger efter "flere dage med negative testresultater" for coronavirusset.

Fra udendørsscenen i Sanford siger præsidenten, at han har det "storslået".

- Jeg kom igennem det, og nu siger de, at jeg er immun. Jeg har det storslået, jeg vil gå ud og kysse alle i publikum. Jeg vil kysse mændene og de nydelige kvinder. Alle. Et stort, saftigt kys, siger han ifølge The Guardian.

Præsidenten taler foran et tætpakket publikum, der hujer og jubler, både med og uden mundbind.

- Her er mange mennesker, siger Trump ifølge avisen The Guardian og kommer med et angreb mod sin demokratiske modstander Joe Biden:

- Han holdt vælgermøde i dag, og der var ingen, der dukkede op.

Bidens vælgermøde fandt sted i byen Cincinnati i delstaten Ohio for en lille forsamling. Her kritiserede han blandt andet Trump for ikke at tage coronapandemien alvorligt nok.

Vælgermøderne er vigtige for især Trump, der gennem tiden har gjort det til et af sine varemærker.

Præsidenten skal ifølge planerne afholde flere store begivenheder i denne uge for sine tilhængere, herunder i Pennsylvania, Iowa og North Carolina.

Anthony Fauci, USA's regerings ledende sundhedsekspert, siger til CNN mandag, at afholdelse af begivenheder med store forsamlinger er "at bede om problemer".