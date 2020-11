Valgtilforordnede i delstaten Wisconsin tog fredag hul på opgaven med at tælle stemmerne én gang til. Det er præsident Donald Trumps valgkampagne, der har anmodet om en genoptælling. Regningen til valgkampagnen lyder på omkring tre millioner dollar. Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix

Trump holder fast i sin påståede valgsejr

Trump møder fortsat modgang og står mere og mere alene i sit forsøg på at bevise, at han vandt præsidentvalget. Det spænder ben for Bidens arbejde.

Verden - 21. november 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

To uger efter at demokraten Joe Biden blev udråbt som vinder af præsidentvalget i USA, fastholder præsident Donald Trump, at han har vundet. På et pressemøde fredag talte Trump om "valget, som jeg i øvrigt vandt, som I ved, men det vil vi finde ud af".

