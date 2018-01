Trump holder årsdag uden budget og med kvinder på krigsstien

Præsident Donald Trump kunne lørdag indlede sit andet år som præsident med at konstatere, at landet står uden et budget, samt at de føderalt ansatte må blive hjemme uden løn. Samtidig samler tusinder af kvinder sig over hele USA til marcher mod ham.

I Repræsentanternes Hus samlede politikere sig igen lørdag aften dansk tid. De vil afsøge, om der findes en ny mulighed for at få vedtaget et nyt budget i begge Kongressens kamre.

Repræsentanters Hus vedtog tidligere på ugen en kort forlængelse af det eksisterende budget for at vinde tid.

Det blev nedstemt i det andet af Kongressens kamre, Senatet, sent fredag aften.

Der var ikke de nødvendige 60 ud af 100 stemmer for at få det vedtaget. Demokraterne havde insisteret på et kompromis om skæbnen for flere hundredetusinde unge immigranter.

- Dette er mit præsidentskabs et års fødselsdag, og Demokraterne ønskede at give mig en fin lille gave, skriver Trump på Twitter.

Han har aflyst sin rejse til sit luksuriøse feriehjem Mar-a-Largo i Florida for at kunne være i Washington under budgetkrisen.

- Demokraterne er meget mere optaget af illegale indvandrere end af vort storslåede militær eller sikkerheden langs vores farlige sydlige grænse, lyder et andet tweet.

- I holder militæret som gidsler, mener han.

Allerede lørdag kunne det ses og mærkes, at føderalt ansatte er sendt hjem uden løn.

- Frihedsgudinden og Ellis Island er lukket på grund af manglende bevillinger, lyder det på hjemmesiden for Den Nationale Parktjeneste i New York.

Forsvarsminister Jim Mattis meddeler, at militære operationer ude i verden fortsætter som hidtil, men at uddannelse af reservister til hæren beskæres.

I Washington, New York, Los Angeles, Chicago og i alt omkring 250 byer er store kvindemarcher gået i gang lørdag. Det er en gentagelse af de masseprotester, der fandt sted, da Trump blevet taget i ed som præsident for et år siden.

- Vi vil lade vores budskab høre ved valget til efteråret, fortæller Emily Patton, en af arrangørerne, i sin tale til tusindvis af demonstranter på The National Mall - den kæmpemæssige plads foran Kongressen og Det Hvide Hus.

Det skønnes, at kvindemarcherne mod Trump sidste år samlede fem millioner mennesker. Så mange ventes der ikke denne gang.