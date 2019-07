Trump har ny plan for at tælle ikke-amerikanske statsborgere

Men Trump insisterer på, at han ikke giver op på sit projekt om at tælle, hvor mange ikke-amerikanske statsborgere, der befinder sig i USA.

USA's præsident, Donald Trump, dropper en omstridt plan om at indføre et spørgsmål om statsborgerskab i den amerikanske folketælling i 2020.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump vil derimod udstede en ordre, som skal tvinge statslige agenturer til at dele informationer om indvandring.

- Vi vil bruge disse enorme føderale databaser til at opnå en komplet, fuldstændig og nøjagtig optælling af de ikke-amerikanske statsborgere i landet, siger Trump i Rosenhaven i Det Hvide Hus.

Han tilføjer, at det også vil indebære databaserne i ministeriet for indenlandsk sikkerhed og administrationen for social sikkerhed.

- Vi vil vende hver en sten, siger Trump.

Trump afviser, at han ændrer kurs med sit nye tiltag.

I USA er der folketælling hvert tiende år, hvor alle i USA bliver spurgt om deres alder, køn og race.

Det plejer at gå udramatisk for sig. Men Trump-administrationen har skabt stor debat om folketællingen, siden handelsminister Wilbur Ross i marts 2018 besluttede at tilføre det ekstra spørgsmål om statsborgerskab.

Tiltaget blev dog blokeret af højesteret for to uger siden.

Demokraterne har kritiseret tiltaget. De mener, det vil være diskriminerende over for etniske mindretal at spørge om folks statsborgerskab.

De mener, at tiltaget i virkeligheden har til formål at afskrække indvandrere fra at svare på folketællingen.

De frygter, at det vil mindske antallet af respondenter i de områder, der er mere tilbøjelige til at stemme på Demokraterne.

Det kan på flere måder give Republikanerne en fordel, da resultatet af folketællingen bruges til at fordele antallet af politiske repræsentanter mellem geografiske områder ved valghandlinger og til at afgøre fordelingen af offentlige midler.