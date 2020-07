Trump har nogle gange fortrudt sine Twitter-opslag

Præsidenten fortæller således i et interview med bloggeren Dave Portnoy, at han godt kan være impulsiv i brugen af platformen og måske kunne have gavn af lidt mere tilbageholdenhed.

- For ofte, svarer Donald Trump på spørgsmålet, om han nogensinde er kommet i tvivl om, hvorvidt han skulle have skrevet et opslag.

Herefter tilføjer Trump hurtigt, at det ikke er hans egne kommentarer online, som er problemet, men oftere, når han deler andres opslag.

- Det er næsten altid retweets (delinger af andres opslag, red.), der får én i problemer, siger Trump.

Han erkender, at han ikke altid dobbelttjekker de folk, som han deler opslag fra.

Præsidenten har nogle gange retweetet opslag fra konti, som deler racistisk eller konspirationsteoretisk indhold.

- I gamle dage før alt det her så skrev man et brev og sagde: "Det her er noget skidt." Og så lagde man det på skrivebordet og gik tilbage næste dag og sagde: "Jeg er glad for, at jeg ikke sendte det her", forklarer Trump.

- Men det gør man ikke rigtig med Twitter, vel? Man sender det ud med det samme, siger han og forklarer, at han ofte får opkald fra sine rådgivere i kølvandet på opslag, som de ikke bryder sig om.

Generelt er præsidenten glad for at bruge tid på sociale medier, fortæller han også.

- I perioder elsker jeg det. Nogle gange for meget, siger han.

Trump har 84 millioner følgere på Twitter, som er hans hovedplatform på sociale medier.

Han mener blandt andet, at han er god til at bruge sin konto til at gå imod de fremherskende historier i medierne.