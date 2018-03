Trump har ingen planer om at fyre særlig anklager Mueller

Hun bekræfter dermed, hvad Ty Cobb, der er advokat i Det Hvide Hus, slog fast i weekenden.

Sidste år gik lederne af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus sammen om at udtrykke bekymring over Muellers job. De ville sikre, at han ikke blev fjernet, og at han kunne arbejde uhindret og uforstyrret.

Anledningen var, at Trump netop havde fjernet James Comey som direktør for FBI, hvilket fik amerikanske medier til at skrive om muligheden for, at Trumps tid som præsident kunne være på vej mod en tidlig afslutning.

Siden er det blevet diskuteret, om Kongressen skal beskytte Robert Mueller via lovgivning.

Det er ikke nødvendigt, siger Republikanernes flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, tirsdag.