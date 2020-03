Trump håber på genåbning af USA til påske

Den amerikanske præsident, Donald Trump, advarer mod at lukke landet for længe på grund af coronakrisen.

- En masse mennesker er enige med mig. Vores land er ikke bygget til at lukke ned. Man kan ødelægge et land ved at lukke det, siger han i interviewet.

I øjeblikket er mange amerikanere sendt hjem fra deres arbejde for at mindske risikoen for smittespredning. Derudover er der indført forskellige restriktioner, blandt andet i forhold til afstanden til andre mennesker og større forsamlinger.

Trump fortæller, at han i starten af næsten uge vil "vurdere", om det kan tale for at ophæve restriktioner for at få den klemte økonomi tilbage på sporet.

- Vi kan ikke miste et selskab som Boeing. Vi kan ikke miste den slags selskaber.

- Hvis vi mister de selskaber, så taler vi om millioner af job, der vil blive tabt, siger præsidenten til Fox News.

Står det til Trump, så vil han ikke have noget imod, at amerikanerne kan vende tilbage til deres arbejdspladser omkring påske. Det vil sige omkring 12. april.

- Jeg ville elske at se selskaberne åbne omkring påske, siger han.

I USA har coronaspredningen indtil videre ført til mere end 45.000 bekræftede smittede. Heraf er mere end 580 personer døde, mens de havde virusset.

På grund af situationen har de amerikanske myndigheder sendt omkring 100 millioner mennesker - tæt ved en tredjedel af landets befolkning - hjem fra arbejde.

I øjeblikket forsøger de amerikanske politikere at nå til enighed om en enorm hjælpepakke på mellem 1000 og 2000 milliarder dollar, der skal holde hånden under erhvervslivet og de mange arbejdspladser.