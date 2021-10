Trump går rettens vej for at få adgang til Twitter igen

Det sociale medie suspenderede i januar kontoen "permanent", efter at tilhængere af Trump havde stormet Kongressen i Washington D.C.

USA's tidligere præsident Donald Trump vil gå rettens vej i et forsøg på at få genoprettet sin konto på Twitter.

Det skete af bekymring for, at Trump med sine beskeder ville "opildne" til yderligere vold, lød begrundelsen.

En politibetjent mistede livet, da uromagere tiltvang sig adgang til Kongressen.

Kort tid forinden havde Trump i en tale gentaget sin påstand om, at præsidentvalget blev stjålet fra ham.

I et søgsmål, der blev indleveret til en forbundsdomstol i Miami i Florida fredag, hævder Trumps advokater, at det var medlemmer af Kongressen som "tvang" Twitter til at udelukke ham.

Advokaterne beskylder desuden Twitter for at censurere Trump og påstår, at det er i strid med den amerikanske forfatning.

Trump var dagligt aktiv på Twitter og havde næsten 89 millioner følgere, da han blev fjernet fra platformen.

Twitter afviste lørdag at kommentere søgsmålet.