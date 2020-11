Trump fyrer sin forsvarsminister

Mark Esper er ikke længere USA's forsvarsminister. Det skriver præsident Donald Trump på Twitter.

- Mark Esper er blevet afskediget, skriver Trump.

Christopher C. Miller indtræder som fungerende forsvarsminister. Han bliver den fjerde mand på posten.

Miller har indtil nu været direktør for den amerikanske regerings center mod terrorisme.

Jobskiftet træder i kraft med "omgående virkning", skriver præsidenten i sit tweet.

Mark Esper har været amerikansk forsvarsminister siden juli 2019. Det er endnu uklart, hvad der har fået Trump til at fyre ham, og der er ikke umiddelbart uddybende oplysninger fra præsidenten.

Esper har haft en del uenigheder med Trump.

Blandt andet modsatte han sig et forslag fra præsidenten om at indsætte soldater for at slå ned på uroligheder i forbindelse med sommerens store demonstrationer mod racediskrimination og politivold i USA.

New York Times skriver, at forsvarsministerens fyring har været forventet, siden han i juni offentligt gav udtryk for, at han var uenig med præsidenten.

At Esper ikke ville sætte soldater ind for at få bølgen af demonstrationer under kontrol, gjorde ifølge flere kilder i Det Hvide Hus Trump rasende, skriver New York Times.

Esper overtog embedet efter Jim Mattis, der trak sig fra posten i december 2018. Også Mattis' afgang skyldtes politiske uenigheder med præsidenten.

I perioden mellem Mattis' afgang og Espers tiltrædelse var Patrick Shanahan fungerende forsvarsminister.

Shanahan nåede aldrig til det punkt, hvor han skulle godkendes i Kongressen. Inden da satte beskyldninger om, at han havde slået sin ekskone, en stopper for ministerdrømmen, skriver New York Times.

Shanahan afviste beskyldningen fra ekskonen.

Fyringen af Esper kommer lidt over to måneder inden, at Trumps embedsperiode er slut og en ny administration under den kommende præsident, Joe Biden, rykker ind i Det Hvide Hus og Pentagon.

Magtskiftet sker den 20. januar.

Trump har dog endnu ikke erkendt sit nederlag.