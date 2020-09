Trump forsvarer teenager sigtet for skuddrab i Kenosha

Således mener Trump, at den sigtede 17-årige forsøgte at komme væk fra demonstranter og selv ville være blevet dræbt, hvis ikke han havde åbnet ild.

En teenager sigtet for to skuddrab under uroligheder i byen Kenosha bliver taget i forsvar af USA's præsident, Donald Trump.

Trump ventes tirsdag at besøge Kenosha, hvor der har været flere protester mod politivold og racisme, efter at den 29-årige sorte amerikaner Jacob Blake søndag for en uge siden blev skudt i ryggen af en politibetjent under en anholdelse. Blake er nu lam.

På den tredje nat med protester skød den 17-årige dreng tre demonstranter med et halvautomatisk våben. To af dem døde.

- Han forsøgte at komme væk fra dem. Og så faldt han, og på meget voldelig vis angreb de ham, siger Trump som forklaring på den 17-åriges handlinger under et pressemøde.

- Jeg går ud fra, at han var i meget store problemer. Han ville være blevet dræbt.

Den 17-årige er sigtet for to drab og et forsøg på drab. Hans advokat har meddelt, at han vil forklare sig med, at det var selvforsvar.

Trump afviser også at fordømme voldshandlinger fra støtter under urolighederne.

I stedet taler præsidenten, som har gjort "lov og orden" til sit valgslogan, dunder mod "venstrefløjsdemonstranter", som ifølge Trump har opfordret til anarki.

Tidligere vicepræsident Joe Biden, som nu er Demokraternes præsidentkandidat, svarer i en meddelelse igen på Trumps udtalelser.

- Her til aften afviste præsidenten at tage afstand fra vold. Han nægtede endda at tage afstand fra en af sine støtter, som er sigtet for drab på grund af sine angreb på andre. Han er for svag, for bange for det had, som han selv har pustet til, til at gøre end ende på det, siger Biden i en meddelelse.