Trump forsvarer sexanklaget kandidat

Moore er Republikanernes kandidat i den sydlige delstat Alabama. Her skal der vælges en ny senator til den plads i Senatet i Washington, der er blevet ledig efter justitsminister Jeff Sessions.

Præsidenten nedtoner anklagerne mod Roy Moore og advarer samtidig mod at vælge en demokratisk kandidat.

- Vi har ikke brug for en liberal person dér, en demokrat, sagde Trump tirsdag aften i Det Hvide Hus.

Seks kvinder har anklaget Moore for at have forsøgt at indlede et forhold med dem, da de var teenagere og Moore var i 30'erne.

To andre kvinder har beskyldt ham for overgreb. Ifølge den ene af dem skete det, da hun var 14 år.

I Kongressen i Washington har både Senatets flertalsleder, Mitch McConnell, og formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, opfordret Roy Moore til at trække sig som kandidat i lyset af beskyldningerne mod ham.

Republikanernes nationalkomité har også trukket støtten til den omdiskuterede kandidat.

Tirsdag lagde Trump vægt på, at beskyldningerne mod Moore i nogle tilfælde ligger flere årtier tilbage i tiden, og at den republikanske kandidat har afvist alle anklager.

- Roy Moore benægter det, det er alt, hvad jeg kan sige, sagde Trump tirsdag.

Trump har ikke direkte sagt, at han bakker op om Moore, men advarede gentagne gange tirsdag mod at stemme på den demokratiske modkandidat, Doug Jones.

- Vi har ikke brug for en, der som Jones fører en blød politik mod kriminalitet, siger præsidenten.

Trump selv vandt præsidentvalget for et år siden på trods af, at mindst 12 kvinder stod frem og fortalte om seksuelt krænkende adfærd fra den republikanske kandidats side.