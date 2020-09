Trump forsvarer nedtoning af fare fra coronavirus

USA's præsident, Donald Trump, erkender, at han nedtonede faren ved det nye coronavirus for at mindske bekymringen for pandemien i den amerikanske befolkning.

- Den sidste ting, du ønsker at gøre, er at skabe panik. Jeg elsker vort land, og jeg ønsker ikke, at folk er bange, siger Trump blandt andet.

Virusset er indtil videre skyld i over 190.000 amerikaneres død.

Tidligere onsdag kom det frem, at Trump tidligt i februar erkendte, at han var klar over, hvor dødeligt og smittefarligt virusset var.

Det fremgår af optagelser af interviews med Trump, som CNN er i besiddelse af. På optagelserne siger Trump, at han nedtonede faren ved virusset for at undgå at skabe panik.

Optagelserne er lavet i forbindelse med en ny bog af den kendte journalist Bob Woodward på baggrund af 18 interviews med Trump.

Den republikanske præsident, som ifølge Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, var alt for langsom til at reagere på virusudbruddet, sagde i et interview 19. marts med Woodward, at han bevidst nedtonede, hvor farligt virusset er.

- Fordi jeg ikke ønskede at skabe panik, siger han.

I en optagelse fra 7. februar kommer Trump ind på, at virusset kan smitte gennem luften.

- Det går gennem luften. Det er værre end ved berøring. Så det er meget listigt. Det er også mere dødeligt end selv den værste influenza, sagde han om virusset.

Joe Biden beskyldt onsdag Trump for at have forrådt den amerikanske befolkning om coronavirusset.

- Trump vidste det og nedspillede det med fuldt overlæg. Han løj over for den amerikanske befolkning, sagde Biden under et besøg i Michigan.

- Og mens denne dødelige sygdom flænsede gennem vores land, fejlede han i gøre sit arbejde - med fuldt overlæg. Det er pligtforsømmelse. Det er en skændsel, sagde Biden.