Trump forsvarer kritik af Sverige på møde med Löfven

Her betonede værten blandt andet, at han var en af de første, der kastede lys over Sveriges problematiske indvandringspolitik.

- Jeg var en af de første, som sagde det. Jeg fik en del problemer dengang, men det er fint, for jeg havde ret, siger Donald Trump blandt andet på mødet ifølge nyhedsbureauet AP.

- Jeg ved, I (Sverige, red.) har problemer, men jeg tror, de vil forsvinde. Forhåbentlig hurtigt, tilføjer præsidenten efter et timelangt møde med Löfven.

Den svenske statsminister erkendte på mødet, at Sverige har et problem. Dog ikke i den størrelsesorden, som præsidenten antyder.

Löfven understregede ved samme lejlighed, at den svenske regering arbejder på at løse problemerne.

Trump bød Löfven inden for i Det Hvide Hus med et fast håndtryk. Det var ventet, at mødet skulle handle om handel, forsvarspolitik og terrorbekæmpelse.

- Sverige er et fantastisk land og en fantastisk allieret, sagde Trump, da han tog i mod sin svenske kollega.

- Forholdet til Sverige har aldrig været bedre, sagde præsidenten efter mødet.

Donald Trump måtte på mødet svare på spørgsmål om sit udspil om at indføre toldsatser på import af stål og aluminium.

Han hævdede, at EU har behandlet USA uretfærdigt og understregede, at han fortsat har planer om at indføre de omstridte toldsatser.

Den svenske statsminister understregede på mødet, at USA er blandt Sveriges vigtigste handelspartnere.

- Vi er en af de største investorer i USA per indbygger. Direkte eller indirekte står vi for en million job i USA, og i det regnestykke inkluderer jeg også vigtige erhvervsledere, som skaber disse job, siger Stefan Löfven ifølge det svenske nyhedsbureau TT.