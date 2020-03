Den amerikanske præsident, Donald Trump, fortæller i Rose Garden ved Det Hvide Hus, at coronakrisen i USA ventes at toppe om to uger.

Trump forlænger corona-tiltag til maj

Alle Trumps forestillinger om at genantænde USA's økonomi i påsken er endeligt begravet. Coronakrisen vil vare længe. Den ventes at toppe om to uger i USA.

Coronavirusset har fået så godt fat i USA - verdens største økonomi - at retningslinjerne, som præsident Donald Trump i hovedstaden Washington D.C. har udstedt for at skabe fysisk afstand mellem mennesker og bekæmpe krisen, ikke bliver ophævet foreløbig.

