Trump flytter vælgermøde efter hård kritik

Præsident Donald Trump har i et tweet meddelt, at han udskyder et omstridt vælgermøde i Oklahoma den 19. juni, da det er samme dag, som landet markerer slaveriets ophævelse. Vælgermødet udsættes en dag.

Det planlagte vælgermødet under sloganet "Make Amerika Great Again" anses for at være den begivenhed, som skyder Trumps valgkamp i gang op til præsidentvalget i november.