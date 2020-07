På et pressemøde i Rosenhaven i Det Hvide Hus sagde præsident Donald Trump tirsdag, at nye sanktioner mod Hongkong skal ses som en straf mod Kina, hvis handlinger han mener er undertrykkende mod Hongkongs borgere.

Trump fjerner Hongkongs unikke handelsstatus

Med henvisning til Kinas nye sikkerhedslov for Hongkong underskrev Trump et præsidentielt dekret, som ifølge den amerikanske præsident vil fjerne Hongkongs unikke handelsstatus.

Som straf for Kinas "undertrykkende handlinger" mod Hongkong varslede USA's præsident, Donald Trump, tirsdag, at han vil fjerne Hongkongs særlige status under amerikansk lov.

