Centralamerikanske migranter venter ved grænsen mellem Guatemala og Mexico på at få tilladelse til at komme ind i Mexico, så de kan rejse videre op til USA. (Arkivfoto)

Trump får Mexico til at standse migranter

Tusindvis af soldater kan blive sendt til Mexicos grænse til Guatemala for at standse migranter, der vil til USA via Mexico. Trump truer med told fra på mandag.

Det er USA's præsident, Donald Trump, der truer med at pålægge alle mexicanske varer en ekstra afgift på fem procent, hvis Mexico ikke standser strømmen af migranter, der rejser igennem Mexico for at komme ind i USA.

Embedsmænd fra Mexico og USA sidder i øjeblikket i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., for ved forhandlingsbordet at hindre, at en ekstra told fra på mandag rammer Mexicos eksport til USA.

