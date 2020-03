Trump er testet for coronavirus og afventer resultatet

Samtidig oplyser han på et pressemøde i Det Hvide Hus, at USA's rejseforbud over for Europa vil blive udvidet til også at gælde Storbritannien og Irland.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han har ladet sig teste for coronavirus, men der er foreløbig intet resultatet af prøven.

Virsusprøven fik han taget fredag aften få timer efter, at han havde præsenteret en indsatspakke mod coronavirus i USA til 50 milliarder dollar.

Trump fortæller, at han har fået taget sin temperatur, og den er "total normal".

- Jeg fik taget min temperatur på vejen ind i dette rum. Jeg fik også foretaget en test i aftes, siger han.

Trump havde tidligere på ugen besøg af Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro.

Han lod sig fotografere skulder ved skulder med Bolsonaro og dennes kommunikationschef, som siden har vist sig at være at være syg af Covid-19, som er sygdommen, man får af coronavirus.

Trump oplyser, at et rejseforbud over for Europa vil blive udvidet til også at omfatte Storbritannien og Irland. Det kommer til at gælde fra tirsdag klokken 05 dansk tid.

Det er et rejseforbud, der har fået ledere for EU-lande til at rase. Det blev sat i værk onsdag, og de europæiske ledere var ikke konsulteret på forhånd om USA's planer. Og det vakte forundring, at Storbritannien og Irland blev friholdt.

Vicepræsident Mike Pence siger, at amerikanske borgere, der ønsker at vende hjem fra Storbritannien og Irland, skal sluses ind gennem særligt udvalgte lufthavne.

Pence er udpeget af præsident Trump til at lede og koordinere indsatsen mod coronavirus i USA.