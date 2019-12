Trump er sikker på at blive frifundet i rigsretssag

USA's præsident, Donald Trump, er ikke bekymret, efter at Repræsentanternes Hus natten til torsdag stemte for at stille ham for en rigsret.

Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse lidt efter klokken tre dansk tid.

- Donald Trump er klar til de næste skridt og er sikker på, at han vil blive frifundet, skriver Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at Repræsentanternes Hus på to anklagepunkter om henholdsvis embedsmisbrug og hindring af Kongressens arbejde stemte for at stille Trump for en rigsret.

Samtidig med afstemningen afholdt Donald Trump et vælgermøde i Michigan.

Her kommenterede Trump kort rigsretssagen.

- Det føles ikke som om, at vi er ved at blive stillet for en rigsret, sagde Trump ifølge det amerikanske medie CNN, hvilket førte til store klapsalver.

- Med dagens ulovlige, forfatningsstridige og partipolitiske afstemning om en rigsretssag erklærer Demokraterne deres dybe had og foragt for den amerikanske vælger, sagde Donald Trump til vælgermødet natten til torsdag.

Præsidenten kaldte hele sagen for et politisk selvmord og udemokratisk.

- Efter tre års ond heksejagt forsøger Demokraterne at annullere millioner af patriotiske amerikaneres stemmer, sagde Donald Trump.

En af Donald Trumps største rivaler ved den kommende præsidentvalg i 2020, demokraten Elizabeth Warren, skrev kort efter afstemningen på Facebook, at Trump skal holdes ansvarlig.

- Trump har misbrugt vores diplomatiske forbindelser og undermineret vores nationale sikkerhed for egen vindings skyld.

- Ved at stille ham for en rigsret kan han blive holdt ansvarlig, skriver Elizabeth Warren.

Formand for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi kalder dagen for "en sørgelig dag for USA".

- Jeg kunne ikke være mere stolt over og inspireret af Demokraternes moralske mod.

- Vi har aldrig påvirket dem eller spurgt, hvad de vil stemme, siger hun ifølge CNN.