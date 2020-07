Trump er klar til at lukke flere kinesiske konsulater i USA

Præsident Donald Trump siger, at det "altid er muligt", at flere kinesiske konsulater i USA vil blive lukket.

Meldingen lyder i kølvandet på det amerikanske udenrigsministeriums ordre om at lukke Beijings kontor i Houston, Texas, i løbet af 72 timer. Ordren blev udstedt tidligere onsdag.

Trump siger også på pressemødet, at han har bemærket en brand på konsulatet i Houston efter ordren om lukningen.

- Jeg antager, at de brændte dokumenter og papirer, og jeg spekulerer på, hvad det handler om, siger Trump.

I en erklæring fra udenrigsministeriet udtaler en talsmand onsdag, at lukningen er beordret for at beskytte amerikansk ejendom og amerikanernes privatinformationer.

Kina afviser anklagerne og forsikrer, at det har arbejdet under "normale omstændigheder" i Houston, siger talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium Wang Wenbin.

Talsmanden tilføjer, at kravet blev udstedt tirsdag, og han kalder det en "hidtil uset eskalering".

Beijing overvejer nu at lukke det amerikanske konsulat i den kinesiske millionby Wuhan som gengældelse, siger en kilde med viden om sagen.

Amerikanske Kina-eksperter siger, at lukninger af amerikanske konsulater i Hongkong, Shanghai eller Guangzhou vil skade amerikanske virksomheder.

Lukningen af Houston-konsulatet kommer få måneder inden det amerikanske præsidentvalg i november. Både Trump og hans formodede, demokratiske udfordrer, Joe Biden, har forsøgt at slå hårdt ned på Kina.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, der onsdag var i Danmark, har på sit korte Europa-besøg brugt en del taletid på at advare om, hvad han betegner som den "trussel, som det kinesiske kommunistparti udgør".