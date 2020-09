Trump er klar til at bruge af egen formue for at vinde valg

USA's præsident, Donald Trump, er bagud i meningsmålinger forud for præsidentvalget 3. november. Men han lægger tirsdag ikke skjul på, at han vil gøre alt, hvad han kan, for at blive siddende som præsident.

Trump er således klar til at bruge penge fra sin egen formue på præsidentkampagnen, hvis det bliver nødvendigt.

Det siger han til journalister forud for en tur til delstaten Florida tirsdag.

Ifølge den republikanske præsident har kampagnen i øjeblikket to til tre gange så mange midler til rådighed som ved valget i 2016. Men hvis der er brug for det, vil han selv spæde til.

- Hvis jeg er nødt til det, vil jeg gøre det, siger Trump.

Præsidenten bliver herefter spurgt til, hvor mange af sine egne penge han er klar til at bruge.

- Hvad end der kræves. Vi skal vinde. Det er det vigtigste valg i landets historie, siger han.

Avisen The New York Times rapporterer, at den økonomiske overhånd, Trump har haft i valgkampen, er forsvundet. Fra begyndelsen af 2019 frem til juli i år havde det republikanske parti skaffet 1,1 milliard dollar til kampagnen.

Men over 800 millioner dollar - svarende til over fem milliarder kroner - er allerede blevet brugt.

Samtidig har modstander Joe Biden og Demokraterne tilsammen indsamlet 364,5 millioner dollar - 2,3 milliarder kroner - alene i august. Det er en rekordstor pengeindsamling til en præsidentkampagne på en måned.

Trump og Republikanerne har ikke offentliggjort, hvordan det er gået deres pengeindsamling i august.

Trumps kampagnechef, Bill Stepien, siger tirsdag, at de "holder nøje øje med budgettet".

Donald Trump har tidligere sagt, at coronapandemien er skyld i, at hans kampagne har været nødt til at bruge flere penge end planlagt.

Medierne har ifølge Trump dækket hans håndtering af coronakrisen negativt, og det har gjort det nødvendigt at bruge flere penge på at svare igen.