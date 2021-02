Et stort antal Donald Trump-tilhængere indtog 6. januar Kongressen, Capitol Hill. Det skete, blandt andet efter at den tidligere præsident havde bedt dem tage til Kongressen og "kæmpe som ind i helvede" for at bevare deres land. Fem personer døde under urolighederne. Foto: Zz/Strf/Star Max/Ipx/Ritzau Scanpix

Trump er fortsat en svær mand at vælte

Donald Trump er for anden gang blevet frikendt i en rigsretssag. Det viser blandt andet, at han stadig har Republikanerne i et jerngreb, siger redaktør.

Verden - 14. februar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

For anden gang på lidt over et år blev den tidligere amerikanske præsident Donald Trump lørdag frifundet i en rigsretssag. 74-årige Trump fik tilstrækkelig støtte fra Det Republikanske Parti til, at han ikke kunne stilles til ansvar for et stormløb mod Kongressen 6. januar. Trump var anklaget for at have opildnet sine tilhængere til det blodige angreb.

