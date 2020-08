Trump er formelt Republikanernes præsidentkandidat

Her står det som ventet klart, at Donald Trump har fået nok stemmer til at blive nomineret til præsidentkandidat ved valget den 3. november.

Et af de første punkter på dagsordenen på det republikanske konvent var det såkaldte roll call, hvor de delegerede peger på deres foretrukne kandidat.

Her var der overvældende opbakning til Donald Trump, der dermed skal jagte yderligere fire år i Det Hvide Hus.

Donald Trump kommer til at stå over for den tidligere vicepræsident Joe Biden, der i sidste uge blev udpeget som præsidentkandidat på Demokraternes partikonvent.

Det forventes, at Donald Trump vil acceptere nomineringen fra Det Hvide Hus torsdag, der er sidste dag på partikonventet.