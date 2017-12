Trump efter Flynns løgn: Der var ikke aftalt spil

USA's præsident, Donald Trump, gentager lørdag sin afvisning af, at der har været noget samarbejde mellem hans valgkampteam og Rusland under præsidentvalget sidste år.

Det er hans første kommentar til nyheden om, at hans tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn har erkendt at have løjet for forbundspolitiet FBI om sine kontakter med Rusland.

Trumps udtalelse kom i forbindelse med, at journalister råbte spørgsmål til ham, da han forlod Det Hvide Hus lørdag.

Han tilføjer, at han "ikke er bekymret" for, hvad Flynn måtte oplyse til Robert Mueller. Mueller står i spidsen for den særlige efterforskning af mulige kontakter mellem Rusland og Trumps valgkampteam.

Michael Flynn var Trumps nære medarbejder under valgkampen. Han er den hidtil mest prominente embedsmand, der er anklaget i den verserende undersøgelse af Ruslands rolle under valgkampen.

Det Hvide Hus har benægtet, at andre end Flynn er impliceret i sagen.

Over for FBI fortalte Flynn - i strid med sandheden - at han ikke havde bedt den russiske ambassadør om at undlade at optrappe situationen, efter USA havde indført yderligere sanktioner mod Rusland.

- Flynn fremsatte med overlæg og mod bedre vidnede falsk, opdigtede bedrageriske erklæringer og udtalelser, hedder det i anklageskriftet.

De sanktioner, som Flynn diskuterede med den russiske ambassadør, Sergej Kisljak, var blevet indført af den daværende Obama-regering. Det skete kort tid før, Trump blev indsat som præsident i januar.