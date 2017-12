Trump beskylder Kina for at forsyne Nordkorea med olie

USA's præsident, Donald Trump, beskylder Kina for at underminere det internationale samfunds forsøg på at få Nordkorea til at indstille sine missil- og atomaktiviteter.

- Taget på fersk gerning. Meget skuffet, over at Kina tillader olie at komme ind i Nordkorea. Der kommer aldrig en fredelig løsning på Nordkorea-problemet, hvis det her fortsætter, skriver Trump i et tweet torsdag.