Trump benåder Rusland-nøglefigur George Papadopoulos

Som en del af den såkaldte Rusland-undersøgelse, der kiggede nærmere på russisk indblanding i præsidentvalget i USA i 2016, erklærede Papadopoulos sig skyldig i at have afgivet falsk forklaring om sine kontakter til russiske agenter, mens han arbejdede for Trump.

Donald Trump har tirsdag også benådet den 36-årige hollandske Alex van der Zwaan, som er den russiske milliardær German Khans svigersøn.

Van der Zwaan blev idømt 30 dages fængsel og en bøde på 20.000 dollar - knap 122.000 kroner - for at lyve over for den særlige anklager Robert Muellers efterforskere om sin kontakt til en embedsmand i Trumps valgkampagne i 2016.

Trump har tirsdag benådet i alt 15 personer, herunder også to tidligere republikanske lovgivere.

33-årige George Papadopoulos var rådgiver for Trumps kampagne i 2016. I 2017 erkendte han sig skyldig i at have løjet over for FBI-agenter om timingen og betydningen af sine kontakter med personer, der hævdede at have tætte forbindelser til russiske topembedsmænd.

Han afsonede 12 ud af 14 dages fængselsstraf i et føderalt fængsel og var derefter på prøveløsladelse i 12 måneder.

Ifølge Det Hvide Hus blev Papadopoulos anklaget for "en procesrelateret forbrydelse, herunder et tilfælde af falsk udsagn".

- Dagens benådning hjælper med at rette op på den uret, som Muellers hold påførte så mange mennesker, oplyser Det Hvide Hus.

Der er tradition for, at USA's præsident bruger sin ret og benåder og forkorter straffe for borgere, kort tid inden han giver nøglerne til Det Hvide Hus videre.

Eksempelvis gjorde præsident Barack Obama i høj grad brug af denne ret. Få dage før han forlod Det Hvide Hus, benådede han 64 personer på en enkelt dag.

Præsidentens ret til at benåde borgere er en gammel tradition, der er nedskrevet i den amerikanske forfatning.

I slutningen af november benådede Donald Trump også sin tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Flynn erklærede sig i 2017 skyldig i at have løjet over for det amerikanske forbundspoliti, FBI, i forbindelse med Rusland-undersøgelsen.