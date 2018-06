Trump bekræfter topmøde med Kim i Singapore 12. juni

Præsident Donald Trump bekræfter efter et møde med en nordkoreansk udsending, at der bliver et topmøde mellem ham og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, 12. juni i Singapore.

- Jeg tror, at det formentlig vil være meget succesrigt og i sidste ende en succesrig proces, siger Trump efter mødet.

Trump synes dermed at anerkende, at han ikke kommer tilbage fra Singapore med en en fiks og færdig aftale med Nordkorea, der fører til en atomvåbenfri koreanske halvø.

- Jeg ser det ikke ske, forklarede han. Der skal flere topmøder til, lader han forstå.

Det er en kovending, efter Trump i sidste uge meddelte, at der ikke blev noget topmøde med det atombevæbnede Nordkorea. Han henviste til en aggressiv tone fra det nordkoreanske regime.

Rådgiveren Kim Yong Chol, som ankom til Det Hvide Hus kort efter klokken 19 dansk tid, medbragte et brev fra Nordkoreas leder, Kim Jong-un, som han afleverede til Trump i Det Ovale Værelse.

Efter mødet førte Trump smilende Kim Yong-Chol og den nordkoreanske delegation rundt i haven i Det Hvide Hus og stillede op til fotografering sammen med dem.

Han fortalte journalister, at han endnu ikke havde læst brevet fra Nordkoreas leder.

- Vi ses i Singapore 12. juni, sagde han til de forsamlede journalister.

Kim Yong-Chol ankom fra New York, hvor han de sidste par dage har forhandlet med den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, om et muligt topmøde mellem de to landes ledere.

Pompeo udtrykte torsdag optimisme og sagde, at processen skrider fremad. På dagsordenen er en atomvåbenfri koreansk halvø.

Nordkoreas styre begyndte at bakke i forhold til et topmøde, da Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, for et par uger siden begyndte at tale om en "libysk model" i forhold til Nordkorea.

Det blev opfattet som en provokation af Nordkorea, der erindrer, at den libyske leder Muammar Gaddafi frivilligt gav afkald på sin militære atomteknologi for nogle år senere at blive slået ihjel af oprørere.