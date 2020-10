Trump beder forstadskvinder i nøglestat om opbakning

Målinger viser, at USA's præsident, Donald Trump, er presset i Pennsylvania, og tirsdag lokal tid er han på stemmejagt for at tippe den vigtige svingstat i hans retning.

Ved et vælgermøde i Johnstown, der ligger sydøstligt i Pennsylvania, kommer han med en usædvanligt direkte opfordring til "forstadskvinder" om at stemme på sig.