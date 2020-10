USA's præsident, Donald Trump, kom på et vælgermøde i Michigan kort før det amerikanske præsidentvalg med anklager om fiflen med landets coronadødstal. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Trump anklager læger for at skrue coronadødstal op for penge

Trump kom på vælgermøde med udokumenterede påstande om, at læger registrerer coronadødsfald for at tjene mere.

Verden - 31. oktober 2020 kl. 10:52 Af Ritzau Kontakt redaktionen

USA's præsident, Donald Trump, langede natten til lørdag dansk tid ud efter landets læger, som han anklagede for at pumpe det amerikanske coronadødstal unødigt op for selv at tjene flere penge. Anklagen kommer på et tidspunkt, hvor antallet af smittede, indlagte og døde stiger over hele landet. Det skriver CNN. - Vores læger får flere penge, hvis nogen dør af covid. Det ved I godt, ikke?, sagde præsidenten på et vælgermøde i Michigan. - Jeg mener, vores læger er meget smarte folk. Så det, de gør, er, at de siger: Beklager, men alle dør af covid. Præsidenten henviste på vælgermødet ikke til nogen dokumentation for sin anklage. Ifølge CNN er der på nuværende tidspunkt ingen beviser for, at læger eller hospitaler skulle have fiflet med opgørelserne for antallet af døde med coronavirus. Trumps anklage kommer få dage før det amerikanske præsidentvalg 3. november. Under valgkampen er den igangværende pandemi, som har medført en markant sundhedskrise i USA, blevet et stort tema. USA registrerede fredag flere end 90.000 nye smittede med coronavirus. De seneste fem dage har budt på de fem højeste smittetal i USA, siden pandemiens begyndelse. Tallene kan dog ikke sammenlignes med smittetallene i foråret, hvor man testede langt færre. Fredag blev der desuden registreret 929 nye døde med coronavirus ifølge data fra Johns Hopkins University. I alt er 229.500 personer registreret døde med covid-19 i USA, siden pandemien brød ud. Eksperter har frygtet, at efteråret og vinteren ville medføre stigende coronatal, i takt med at temperaturen falder og folk samles indendørs. Det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) kom torsdag med en ny prognose for de kommende tre ugers udvikling i antallet af dødsfald som følge af covid-19. CDC forudser, at inden Thanksgiving 21. november vil antallet af døde være steget til mindst 243.000 og i værste fald 256.000.