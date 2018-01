Trump angriber tidligere kampfælle: Han er gået fra forstanden

Præsident Donald Trump har onsdag brudt med sin forhenværende tætte kampagneleder, efter at Steve Bannon har langet hårdt ud efter Trumps søn og svigersøn for at holde et møde med russere.

- Steve Bannon har ingenting at gøre med mig eller mit præsidentskab. Da han blev fyret, mistede han ikke bare sit job, han gik fra forstanden, lyder det i en erklæring fra Trump.

- Steve repræsenterer ikke min base. Han er kun i det for sin egen skyld, lyder det vredt fra præsidenten.

Trumps svigersøn, Jared Kushner, har flere topposter i Det Hvide Hus. Han er gift med datteren Ivanka Trump. Han og Trumps søn Don Trump Junior mødtes i sommeren 2016 med en russisk advokat i Trump Tower i New York, blev det senere afsløret.

Det er offentliggørelsen af dele af en ny bog, der får Trump til at eksplodere.

Her beskriver Bannon mødet med en kvindelig, russisk advokat som "forræderisk" og "upatriotisk".

Bogen hedder "Fire and Fury: Inside the Trump White House" og er skrevet af journalist Michael Wolff. Den kommer på gaden i næste uge.

Bannon er en repræsentant for det yderste højre i USA. Han har erklæret sig som den uformelle leder af alt-right-bevægelsen. En bevægelse som ifølge kritikerne samler vrede, hvide mænd med nynazistiske sympatier.

Bannon anses for at have været et stort aktiv for Trump, der i sommeren 2016 hyrede ham som kampagnechef. Det var på et tidspunkt, hvor der var stor uro i hans kampagneorganisation ikke mange måneder før præsidentvalget.

Trump udpegede ham til sin nærmeste rådgiver i Det Hvide Hus, og han gjorde ham til en del af det nationale sikkerhedsråd. Et råd han dog kort efter måtte forlade efter protester fra USA's sikkerhedsorganisationer.

Bannon forlod Det Hvide Hus i august for at vende tilbage som chef på det højreradikale medie Breitbart News.