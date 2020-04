Trump afviser skyld i stigning af misbrug af desinficering

USA's præsident, Donald Trump, tager ikke ansvar for en stigning i folk, der misbruger desinficeringsmiddel.

Det siger Donald Trump på sit daglige pressemøde om coronavirusset natten til tirsdag dansk tid, hvor han afviser at være skyld i stigningen, skriver de amerikanske medier CNN og Huffington Post.

I sidste uge foreslog Donald Trump at undersøge, om indtagelse af desinficeringsmidler kunne slå coronavirusset ihjel.

Det fik læger verden over til at advare mod at gøre det, og Trump trak dagen efter udtalelsen tilbage og sagde, at han blot var sarkastisk.

Ved pressemødet natten til tirsdag spurgte en journalist ind til en stigning i misbrug af desinficeringsmidler efter Donald Trumps forslag i sidste uge, hvortil han svarede:

- Jeg kan ikke forestille mig hvorfor.

Journalisten fulgte op med, om han tog ansvaret for stigningen.

- Nej, det gør jeg ikke, svarede Donald Trump.

Siden Donald Trumps forslag har flere amerikanske delstater og byer rapporteret om en stigning i opkald til centre for giftkontrol.

I New York City modtog byens center 30 kald om eksponering for husholdningskemikalier i de 18 timer efter Trumps kommentarer. I samme periode sidste år modtog centeret 13 opkald, skriver Huffington Post.

Guvernør i delstaten Maryland Larry Hogan sagde søndag, at hans kontor havde modtaget hundredvis af opkald om råd for Trumps forslag om brug af desinficeringsmidler.

Det var på trods af, at delstatens alarmberedskab havde advaret mod brugen af midlerne efter Trumps kommentarer.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at USA's præsident i disse pressemøder, hvor folk er bange og står midt i en global pandemi, får alt fakta på bordet, siger Larry Hogan til CBS ifølge CNN.

Også delstaten Illinois har målt en stigning i antallet af opkald.