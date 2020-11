Ifølge mediet Axios siger kilder tæt på Trump, at præsidenten planlægger at erklære sig som vinder af valget, hvis han fører på valgaftenen. Trump kalder søndag historien falsk.

Trump afviser at ville erklære sejr før tid på valgdagen

USA's præsident, Donald Trump, afviser, at han har tænkt sig at erklære sig som vinder af præsidentvalget før tid, hvis foreløbige resultater skulle pege i den retning.

Det siger han søndag til journalister i forbindelse med et vælgermøde i North Carolina ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer efter en historie i det politiske medie Axios søndag.

Mediet skriver, at Trump ifølge flere kilder tæt på præsidenten har tænkt sig at erklære sejr på valgaftenen 3. november, hvis det ligner, at han er foran - selv hvis resultatet i valgmandskollegiet ikke er afgjort.

I USA vælges en præsident ved at opnå et flertal blandt valgmandskollegiets 538 valgmænd og ikke ved at få flest stemmer på nationalt plan.

Derfor vil det være meget kontroversielt, hvis Trump udråber sig som sejrherre, før det er afgjort.

Ifølge Reuters kalder Trump søndag historien for "falsk".

Han siger samtidig, at han planlægger at sende sine advokater ind for at gennemgå stemmerne i de afgørende svingstater, så snart valget er slut. Det skriver NBC News.

Præsidenten er ifølge NBC News utilfreds med, at USA's højesteret for nylig tillod svingstaterne Pennsylvania og North Carolina at tælle brevstemmer med, der modtages op til ni dage efter valgdagen, så længe de er stemplet før 3. november.

- Det var en forfærdelig beslutning for vores land, siger Trump ifølge NBC News og tilføjer:

- Du kommer til at have én, to eller tre stater, hvor de tæller stemmer, mens resten af verden venter på resultatet. Jeg tror, at det er meget farligt. Og jeg tror, at det kan føre til meget svindel og misbrug.

Trump har flere gange hævdet, at mange brevstemmer fører til øget valgsvindel, hvilket der ikke er beviser for.

Målinger viser ifølge Reuters, at Bidens støtter er mere tilbøjelige til at brevstemme end Trumps.

Pennsylvania og North Carolina er to af de svingstater, som Trump og Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, kæmper allerhårdest om.

En svingstat er en delstat, hvor der er en reel mulighed for, at begge præsidentkandidater kan vinde, og de afgør normalt valget på grund af det amerikanske valgmandssystem.

Der er 15 valgmænd på spil i North Carolina og 20 i Pennsylvania.