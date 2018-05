Trump-aflysning af topmøde tog Sydkorea på sengen

Da USA's præsident, Donald Trump, i et åbent brev til Nordkoreas leder, Kim Jong-un, aflyste et topmøde 12. juni i Singapore, blev det ikke kun modtaget med overraskelse nord for grænsen på den koreanske halvø.

Også i den sydkoreanske hovedstad tog aflysningen præsident Moon Jae-in på sengen. Selv om brevet blev sendt om aftenen koreansk tid, indkaldte præsidenten omgående til et møde med sine rådgivere.

Ifølge den amerikanske tv-station ABC News oplyste Moon efter mødet, at han var "meget overrasket og meget ærgerlig" over, at topmødet ikke bliver til noget.

En talsmand fra præsidentens kontor har oplyst til nyhedsbureauet AP, at sydkoreanerne går i gang med at opklare, hvad de skal lægge i aflysningen fra USA.

Også FN's generalsekretær, António Guterres reagerer på aflysningen. Indsatsen for nedrustning af atomvåben er i krise, siger han torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Verden bevæger sig baglæns, siger han.

På det aflyste møde skulle de to parter diskutere Nordkoreas atomprogram.

Den britiske premierminister, Theresa May, er også skuffet over aflysningen. Det oplyser en talskvinde. Hun gentager Storbritanniens ønske om en aftale om Nordkoreas atomprogram.

Brevet falder samme dag som Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, mødes. Samtidig er Tysklands kansler, Angela Merkel, på besøg i Kina.

I Rusland har formanden for udenrigsudvalget i parlamentets overhus, Konstantin Kosatjev, udsendt en udtalelse om aflysningen.

- Trumps afvisning af at gennemføre topmødet mellem USA og Nordkorea er utvivlsomt et seriøst tilbageslag for en fredelig løsning i regionen, siger han.