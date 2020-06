Ukendte gerningsmand har skrevet "Morder" på statuen af tidligere præsident og slavehandler Andrew Jackson foran Det Hvide Hus. Mandag forsøgte demonstranter uden held at rive statuen ned.

Trump advarer mod at beskadige monumenter og klargør soldater

Præsident Donald Trump advarer onsdag demonstranter mod at angribe statuer af prominente personer.

Det sker, mens det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, gør klar til at mobilisere 400 soldater fra Nationalgarden for at beskytte monumenter i USA's hovedstad, Washington D.C.

- Nu ser de mod Jesus Kristus, de ser mod George Washington, de ser mod Abraham Lincoln og Thomas Jefferson, siger Trump om demonstranterne og tilføjer, at personer, der gør skade på monumenter, kan risikere ti år i fængsel.

- Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske, så længe jeg er her.

Trumps omtale af at angribe Jesus henviser til en kontroversiel sort aktivist ved navn Shaun King, der postede et omstridt tweet tirsdag.

- Jeg synes, at statuer af den hvide europæer, som de hævder er Jesus, også burde rives ned. De (statuerne, red.) er en form for hvidt overherredømme. Og det har de altid været, skrev han.

I løbet af de seneste aftener har demonstranter forsøgt at ødelægge adskillige statuer i Washington D.C. under Black Lives Matter-protester.

Mandag aften forsøgte de uden held at vælte en statue af tidligere præsident Andrew Jackson, der står ude foran Det Hvide Hus.

Det fik Trump til at true demonstranterne med brug af "alvorlig magt".

Andrew Jackson var foruden præsident plantage- og slaveejer, som systematisk behandlede indfødte amerikanere dårligt.

Indenrigsminister David Bernhardt har anmodet om at indsætte soldater fra Nationalgarden for at forhindre yderligere angreb på statuer af tidligere præsidenter, udenlandske og amerikanske krigshelte og andre figurer, der står rundt omkring i den amerikanske hovedstad.

- Vi vil beskytte disse steder i al hast og med styrke, skriver David Bernhardt på Twitter.

I den seneste uge er demonstranter på tværs af USA begyndt at gå målrettet efter monumenter af sydstatsledere, der var tilhængere af slaveri, fra borgerkrigstiden.

Det var Den Amerikanske Borgerkrig, der afsluttede slaveriet i 1865.

En talsmand for Nationalgarden i Washington D.C. siger onsdag, at 400 soldater allerede er klar til at blive indsat.

- Vi er på standby. Ingen er rent faktisk blevet sendt ud til monumenterne endnu, siger talsmanden, seniorsergent Craig Clapper.