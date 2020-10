Trump advarer mod Biden-depression ved møde i svingstat

Det står klart, efter at han med under to uger til valget natten til onsdag dansk tid talte til sine støtter ved et vælgermøde i den vigtige svingstat Pennsylvania.

Trods udbredt kritik af sin håndtering af coronapandemien mener USA's præsident, Donald Trump, at han kan tilbyde den rette vej ud af krisen og frem mod en bedre økonomisk fremtid.

- Det her er et valg mellem den superstærke Trump-genopretning, som finder sted lige nu, og en Biden-depression, siger Trump til jubelråb fra sine støtter.

Mange i publikum har - ligesom ved de fleste af hans vælgermøder - ikke mundbind på og står tæt.

- Hvis I vil have åbne skoler, en åben økonomi og et sikkert og sundt land i trivsel, så stem på mig, fortsætter præsidenten, som igennem hele sin præsidentperiode har lagt stor vægt på økonomisk fremgang, hvilket er blevet udfordret under coronakrisen.

Målinger har vist, at et flertal i den amerikanske befolkning ikke bryder sig om præsidentens håndtering af pandemien.

Over 220.000 coronasmittede er døde i USA, og millioner har mistet deres arbejde.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har tidligere kritiseret præsident for ikke at slå hårdt nok ned på pandemien samt forhaste genåbningen af samfundet og nedtone vigtigheden af mundbind og afstand.

Tirsdag holdt Biden pause fra valgkampen for at forberede sig til den anden direkte debat mellem de to, som finder sted torsdag lokal tid.

Der er 20 valgmænd på spil i Pennsylvania, som i 2016 gik snævert til Trump.

Frem mod valget i 2020 ses delstaten som en af de mest afgørende.

35 millioner amerikanere har stemt tidligt ifølge U.S. Elections Project, som er tilknyttet University of Florida. Det er over en fjerdel af samtlige stemmer i 2016.

Nationale meningsmålinger viser, at Biden har en stor føring over Trump.

Men i svingstater som Pennsylvania, Florida og North Carolina, som typisk ender med at afgøre valget, er det mere tæt.

I blandt andet Pennsylvania har Trump halet ind på Biden ifølge en måling fra Reuters/Ipsos, der mandag viste, at Biden stod til 49 procent, mens Trump stod til 45 procent.

- Hvis vi vinder i Pennsylvania, så vinder vi det hele, siger Trump til valgmødet, som bliver holdt i en lufthavn i byen Erie i delstatens nordvestlige hjørne.

Førstedame Melania Trump, der for nylig blev testet positiv for coronavirus, skulle have været til stede, men meldte afbud på grund af en "vedvarende hoste".