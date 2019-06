Trump advarer Iran om udslettelse i tilfælde af krig

Præsident Donald Trump har sagt, at han ikke ønsker en krig, men han advarer Iran om, at det vil stå over for en "udslettelse", hvis det skulle komme til en væbnet konflikt.

I et interview med den amerikanske tv-station NBC siger den amerikanske leder, at USA er åben over for forhandling, men at det ikke vil tillade, at Iran får atomvåben.