Trump: Vi presser Nordkorea indtil de afvikler atomvåben

Det fortæller præsidenten fredag på et pressemøde med den tyske forbundskansler, Angela Merkel. Her lyder det dog også fra Trump, at han vil se handling, inden den amerikanske kurs over for Nordkorea ændres.

Der er ifølge den amerikanske præsident, Donald Trump, "opløftende", at være vidne til aftalen mellem Nord- og Sydkorea, der fredag har aftalt at afvikle deres atomvåben.

- Det har taget mange årtier at nå hertil, lad os se hvad der sker.

- Vi vil ikke gentage tidligere administrationers fejl, vi vil fortsætte med at lægge maksimalt pres, indtil nedrustningen sker, siger Donald Trump.

Trump omtalte også, at "meget er sket" i forholdet mellem ham og det nordkoreanske styre de seneste måneder.

- De behandler os med stor respekt, sagde Trump om Nordkorea og landets leder Kim Jong-un, som han skal mødes med til maj.

Ifølge Trump er det endnu ikke besluttet, hvor det historiske møde skal finde sted, men man er har indkredset det til "to steder".

Også den tyske kansler, Angela Merkel, kommenterede den amerikanske politik over for Nordkorea.

- I dag mødes vi på et tidspunkt, hvor det står klart, at det er en af styrkerne ved den amerikanske præsident, at han har sørget for, med sin politik om sanktioner mod Nordkorea, at have åbnet nye veje, siger hun.

Angela Merkel og Donald Trump har hastet igennem et stramt planlagt besøg. På tre timer har de to holde et kort møde i Det Ovale Kontor, en arbejdsfrokost og en pressekonference.

Ud over Nord- og Sydkorea har de diskuterer Nato, handel og forholdet til Iran.

Det er anden gang på én uge, at Trump har besøg af én af Europas regeringsledere. Tidligere på ugen var det den franske præsident, Emmanuel Macron.

Besøget var modsat Merkels besøg et stort anlagt statsbesøg, og de to præsidenter udtrykte varme følelser, hvilket manifesterede sig i adskillige kindkys og håndtryk.

Samme tydelige varme eksisterer ikke mellem Merkel og Trump, men på dagens pressemøde forsikrer Merkel, at hun er blevet "varmt modtaget".