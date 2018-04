Trump: Vær parat Rusland - missiler kommer snart

- Man bør ikke være partner med et gasdræbende udyr, der dræber sin egen befolkning og nyder det.

I en reaktion fra en talsmand for Ruslands udenrigsministerium hedder det:

- Smarte missiler kunne være et forsøg på at ødelægge beviser på et påstået kemisk angreb på landjorden i Syrien.

Den russiske talsmand siger videre:

- Amerikanske missiler burde være rettet mod terrorister og ikke legitime regeringer.

Trump skriver også, at USA's forhold til Rusland er værre nu, end det har været nogensinde - værre end under den Kolde krig.

Men han tilføjer, at et våbenkapløb må stoppe, og at Rusland let ville kunne få hjælp fra USA til at rette op på dets økonomi, hvilket ville være let.

I en tidligere erklæring fra Kreml onsdag udtrykker Ruslands ledelse håb om, at alle sider vil udvise tilbageholdenhed i Syrien og undgå handlinger, som kan destabilisere en allerede skrøbelig situation i Mellemøsten.

Kreml siger, at beskyldninger om, at syriske regeringsstyrker angreb med kemiske våben, ikke er baseret på kendsgerninger.

USA og dets allierede drøfter en kraftig reaktion på et angreb i Douma ved Damaskus lørdag.

Mindst 60 personer blev dræbt, mens hundreder ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO har haft symptomer på at være blevet kemisk forgiftet.