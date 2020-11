Trump: Vaccine er snart klar til hele USA undtagen New York

Det siger han i sine første officielle bemærkninger i over en uge på et pressemøde i Det Hvide Hus sent fredag aften dansk tid.

Præsident Donald Trump forventer, at en vaccine mod coronavirus vil være tilgængelig for næsten hele den amerikanske befolkning meget snart.

Trump forventer, at en vaccine fra medicinalselskabet Pfizer vil blive hastegodkendt, så den kan være klar til april.

Dog vil vaccinen ikke være klar til en enkelt delstat, nemlig New York, siger den amerikanske præsident.

Han hævder, at den demokratiske guvernør i New York, Andrew Cuomo, ikke vil distribuere en vaccine fra Trump-administrationen.

- Vi kan ikke levere vaccinen til en delstat, som ikke vil give den til sin befolkning øjeblikkeligt, siger Donald Trump på fredagens pressemøde.

- Det er en meget sikker vaccine, tilføjer han.

Trump roser samtidig sig selv og sin administration for at have en vaccine klar allerede, fordi det ifølge Trump ville have taget en anden præsident "tre til fem år" at opnå det samme.

- Ledere fra andre lande har ringet for at lykønske os med, hvad vi har formået at gøre. Jeg vil lykønske alle, der har været involveret i dette, det har været en fantastisk indsats, siger han.

Trump har ikke holdt et pressemøde, siden at demokraten Joe Biden blev udråbt som vinder af det amerikanske præsidentvalg 7. november.

Trump har heller ikke offentligt erkendt sit nederlag til Biden.

På fredagens pressemøde afviser Trump, at hans administration vil indføre nye nedlukninger af landet i kampen mod coronavirusset.

I den forbindelse falder en kommentar om det overståede præsidentvalg 3. november.

- Hvad der end sker i fremtiden, hvem ved, hvilken regering vi vil have. Jeg tænker, at det vil tiden vise, men jeg kan sige, at denne administration ikke vil gennemføre flere nedlukninger, siger Trump.

Denne udtalelse er i flere internationale medier - blandt andre nyhedsbureauet Reuters - blevet tolket som det første, der kan minde om en erkendelse af nederlaget til Biden.