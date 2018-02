Trump: Våbenfri skoler er en magnet for dårlige mennesker

Morgenen efter en opsigtsvækkende debat i USA, hvor flere skoleelever stod frem og bad om mere våbenkontrol, holder den amerikanske præsident, Donald Trump, fast i, at der er brug for lærere, der kan skyde med våben.

- En våbenfri skole er en magnet for dårlige mennesker, skriver den amerikanske præsident, Donald Trump, på det sociale medie Twitter.

Her gør han det også klart, at han ikke mener, at alle lærere nødvendigvis skal gå med våben.

Han mener i stedet, at man skal overveje at give "skjulte våben til våbentrænede lærere med militær- eller specialtræning", skriver han.

Det kan i hans øjne sørge for, at "primitive psykopater" ikke begår massakrer, som det skete på en skole i Florida 14. februar, hvor 17 blev dræbt.

- Hvis en potentiel "psykopatisk bevæbnet person" ved, at en skole har et antal af meget dygtige våbenbærende lærere (og andre), som med det samme vil skyde, vil den syge person aldrig angribe skolen.

- Kujoner vil ikke gøre det (...) og problemet er løst. Vi må være offensive, alene at være defensiv vil ikke virke, skriver Trump.

Onsdag aften amerikansk tid blev der afholdt et tv-transmitteret møde, hvor tusindvis af mennesker var samlet på et sportsstadion i Sunrise, Florida.

Blandt deltagerne var overlevende fra skyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School samt søskende og forældre til nogle af de i alt 17, der blev dræbt.

De kunne stille spørgsmål til blandt andre den republikanske senator Marco Rubio fra Florida, det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus Ted Deutch og talskvinde for våbenlobbyisterne i National Rifle Association (NRA) Dana Loesch.

Både præsident Donald Trump og Floridas guvernør, republikanske Rick Scott, havde på forhånd afvist en invitation fra CNN, som stod for arrangementet.

Især ét spørgsmål pressede sig på fra deltagerne: Hvordan vil I sikre, at tragedien i Florida ikke gentager sig?

Marco Rubio svarede, at han vil støtte et lovforslag, der forhindrer unge under 19 år i at købe våben samt et forbud mod de såkaldte bump stocks, som er en anordning, der gør semiautomatiske våben til fuldautomatiske.

Onsdag kom det også frem på et møde i Det Hvide Hus, at Trump vil justere den amerikanske våbenlov og blandt andet fjerne våbenfri zoner ved landets skoler.

Her sagde Trump også, at han støtter en idé om, at lærere med særlig træning kan være bevæbnede. I sine tweets torsdag klager Trump over, at "de falske nyhedsmedier CNN og NBC" har tolket det, som at han vil bevæbne alle lærere.