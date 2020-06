Trump: USA vil underskrive forsvarsaftale med Polen

Det siger USA's præsident sent onsdag aften dansk tid i forbindelse med Polens præsident Andrzej Dudas besøg i Det Hvide Hus i Washington D.C.

- Sidste år underskrev vi to erklæringer, der øgede vores sikkerhedssamarbejde, og vi ser frem til at underskrive en aftale om forsvarssamarbejde, siger Trump ved et fælles pressemøde.

Polens præsident er den første udenlandske statsleder til at besøge Donald Trump, efter at coronakrisen satte ind.

I forbindelse med den mulige forsvarsaftale kan USA ifølge Trump sende tropper til Polen og forstærke samarbejdet mellem de to Nato-allierede som et værn mod stigende pres fra Rusland.

- Jeg mener, at det sender et stærkt signal til Rusland, siger Trump ved pressemødet.

Her kritiserede præsidenten andre europæiske lande for at købe energi fra Rusland.