Trump: USA og Kina er tæt på at afslutte handelskrig

Præsident Donald Trump siger på et pressemøde, at USA og Kina er nået frem til en vigtig "fase et" i deres handelsforhandlinger.

Ifølge Trump er de to parter meget tæt på at afslutte handelskrigen. Det vil tage op til fem uger at få skrevet aftalen færdig, siger han under pressemødet med den kinesiske vicepremierminister Liu He.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, oplyser, at USA udsætter den næste planlagte toldforhøjelse over for USA, skriver AFP.

Bloomberg News skrev tidligere, at det er en delvis aftale, parterne har indgået, og at det kan lægge grunden for en bredere aftale, som kan blive underskrevet senere på året af præsident Donald Trump og Kinas præsident, Xi Jinping.

Kina skal blandt andet være gået med til nogle indrømmelser på landbrugsvarer.

Handelsstriden mellem Kina og USA har allerede sat dybe spor i verdensøkonomien. Internationale organisationer har flere gange nedjusteret forventningen til den globale vækst i år og næste år.