Trump: Stemmeoptælling kan vare uger eller måneder

USA's præsident, Donald Trump, advarer om, at det på grund af mange brevstemmer kan vare lang tid, før det endelige resultat af præsidentvalget den 3. november kendes.

Trump anser det for usandsynligt, at afstemningsresultatet vil være klar på selve valgaftenen eller dagen efter.

- Det vil vare uger, måneder, tror jeg, før vi kender udfaldet af dette valg, siger han.

Som en konsekvens af coronapandemien forventes omkring 50 millioner vælgere at brevstemme.

Republikaneren Trump, som i meningsmålinger får lavere opbakning end udfordreren Joe Biden, har tidligere hævdet, at Demokraterne har forsøgt at fremme en ordning om, at alle vælgere skal brevstemme.

Hensigten med det skulle ifølge Trump være, at Demokraterne dermed kunne manipulere med valgresultatet.