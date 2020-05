Trump: Pandemi er et værre angreb end Pearl Harbor og 9/11

Udtalelsen er rettet mod Kina, som ifølge Trump burde have forhindret udbredelsen af virusset.

Det siger præsident Donald Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus.

Pandemien med coronavirus er et værre "angreb" på USA end både Pearl Harbor og terrorangrebet den 11. september 2001.

Trump har skærpet sin retorisk over for Kina i de seneste uger, hvor dødstallet i forbindelse med coronakrisen i USA er steget og steget, samtidig med at diskussioner om en genåbning af samfundet har skabt politisk splittelse.

På globalt plan har virusset inficeret 3,7 millioner mennesker. Over 260.000 er døde med coronavirus - en fjerdedel af dem i USA.

- Det burde aldrig være sket, siger Trump om virusset, som kom fra den kinesiske storby Wuhan sidste år.

- Det kunne have været stoppet ved dets udspring. Det kunne have været stoppet i Kina. Det er virkelig det værste angreb, som vi har oplevet, siger Trump i en udtalelse på et pressemøde.

- Det her er værre end Pearl Harbor. Det er værre end The World Trade Center.

Japans angreb på USA's flådebase Pearl Harbor på Hawaii trak amerikanerne ind i Anden Verdenskrig.

Jihadistangrebet den 11. september i 2001, der dræbte omkring 3000 mennesker, førte til to årtier med krige i Mellemøsten og Afghanistan.

Indtil nu er over 73.000 amerikanere døde med Covid-19.

Tom Frieden, som er tidligere leder af USA's Center for Forebyggelse og Kontrol af Sygdom, forudsiger, at dødstallet i USA kan overstige 100.000 ved udgangen af maj.

- Indtil vi har en vaccine vil vores virusfjende være med os i mange måneder, medmindre noget uforudset sker, siger Frieden.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, gentog også onsdag, at Kina kunne have forhindret de mange dødsfald, og han krævede, at Beijing deler dets videns om coronaudbruddet.