Trump: Nyt center skal undersøge venstrefløjsuro

To amerikanske ministerier opretter et fælles operationscenter, der skal undersøge "civil uro på venstrefløjen".

I begge byer har der både været fredelige demonstrationer mod racisme, men også uroligheder, efter at den sorte amerikaner Jacob Blake søndag for lidt over en uge siden blev skudt i ryggen af en politibetjent under en anholdelse i Kenosha.

Trump beskylder delstaternes demokratiske ledere for ikke at gøre nok ved urolighederne.

- I Amerika vil vi aldrig overgive os til pøbelvælde, for hvis folkemængderne får lov at herske, er demokratiet i sandhed dødt, siger Trump.

Generelt har præsidenten været hård i sin retorik over for protesterne og gentagne gange brugt anledningen til at fremføre sit valgslogan om "lov og orden".

Ifølge præsidenten er over 200 blevet anholdt i byer tværs af landet.

Det fremgår ikke, hvor lang tid anholdelserne er foregået over.

Blandt andet i Portland er 100 blevet anholdt, oplyser præsidenten.

Her blev en person i weekenden skudt og døde under uroligheder, og i Kenosha blev to, der demonstrerede til støtte for Jacob Blake, ofre for et skudattentat og døde tirsdag.

Trump beskylder Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, for at give moralsk støtte til uromagerne

I Pennsylvania holdt Biden mandag en tale, hvor han langede ud efter Trumps tilgang til raceprotesterne og samtidig fordømte dem, der har været med til at plyndre og hærge.

- Vores præsident vil have dig til at leve i frygt. Han slår sig på at være præsident for orden. Det er han ikke, og han har hidtil ikke været en del af løsningen, sagde Biden under talen.

Det nye fælles operationscenter skal høre under justitsministeriet og ministeriet for indenlandsk sikkerhed.

Endnu kendes detaljerne om centerets opgaver og indretning ikke.