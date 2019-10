Trump: Nye handelssamtaler med Kina er kommet godt fra start

- Jeg vil sige, at det gik rigtig godt. Vi havde rigtig, rigtig gode forhandlinger med Kina, siger Trump ifølge nyhedsbureauet AFP

Torsdag mødtes den kinesiske vicepremierminister, Liu He, med den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, og USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer.

Forhandlingerne vil fortsætte fredag, oplyser Trump. Han indikerer samtidig, at han selv vil deltage i handelssamtalerne fredag.

Ifølge en embedsmand fra Det Hvide Hus gik torsdagens indledende forhandlinger "nok endnu bedre end forventet". Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forhåbningen er, at USA og Kina kan nå til enighed om en handelsaftale og dermed lægge en dæmper på parternes 15 måneder lange handelskonflikt.

USA og Kina har været på kollisionskurs i forhold til handel, siden Donald Trump tiltrådte som præsident.

Allerede under sin valgkamp beskyldte han Kina for at snyde USA samt at manipulere den kinesiske valuta for at stille sig selv bedre i samhandlen.

Der er ikke kommet nogle officielle meldinger om torsdagens indledende forhandlinger fra kinesisk side.

Den kinesiske vicepremierminister gik smilende og vinkende fra torsdagens timelange forhandlinger, skriver Reuters, dog uden at svare på spørgsmål fra journalister.

Forhandlerne forsøger "at finde en vej til at indgå en større aftale", og de har allerede gjort fremskridt inden for områder som markedsadgang og intellektuelle rettigheder.

Det siger Myron Brilliant, der er leder af internationale anliggender hos USA's Handelskammer.

- Jeg tror, at der endda er mulighed for at indgå en valutaaftale denne uge, siger han videre.

Brilliant mener, at fremskridtene potentielt vil kunne medføre, at USA udsætter en række amerikanske toldsatser på kinesiske varer, som skulle træde i kraft 15. oktober.