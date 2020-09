Trump: Normalisering er begyndelsen på et nyt Mellemøsten

- Vi er her i dag for at ændre historiens gang, siger USA's præsident, Donald Trump, i en tale.

De to golfstater anerkender dermed den jødiske stat.

Aftalerne markerer "begyndelsen på et nyt Mellemøsten", siger han videre.

Forinden havde han skrevet på Twitter, at det er en "historisk dag for freden i Mellemøsten".

Aftalerne er "milepæle", som "ingen troede var mulige", skriver Trump.

Aftalerne, der blev underskrevet ved en ceremoni i Det Hvide Hus, er kommet i stand efter mægling fra Trump og hans administration.

Trump - der stiller op til genvalg om syv uger - har betegnet aftalerne som en stor udenrigspolitisk præstation af ham selv og hans regering.

Tirsdag siger han på et pressemøde i Det Hvide Hus, at yderligere fem eller seks lande muligvis vil indgå lignende aftaler med Israel.

- Der kommer til at ske en masse. Der bliver fred i Mellemøsten, siger Trump.

Præsidenten var i selskab med Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, der er fløjet til USA for at skrive under. Emiraterne og Bahrain er repræsenteret af deres udenrigsministre.

Israelske medier har rapporteret, at Israel i en årrække har haft forskellige forbindelser til en række stater i Golfen, herunder især De Forenede Arabiske Emirater.

Aftalerne er blevet præsenteret som fredsaftaler. De to små golfstater og Israel har dog ikke været i direkte krig og ligger langt fra hinanden.

Trump siger tirsdag, at han regner med, at palæstinenserne før eller siden vil underskrive det forslag til en fredsaftale, han har fremlagt.

Det er der dog ikke mange tegn på umiddelbart.

Den palæstinensiske selvstyreformand, Mahmoud Abbas, betegner tirsdagens underskrivelse af aftalerne med golfstaterne som "en sort dag".

Aftalen falder heller ikke i god jord hos Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO), der har beskyldt parterne for at "forråde den palæstinensiske sag".

Palæstinensiske ledere har opfordret til protester mod de "skamfulde aftaler". De mener, at aftalerne truer det arabiske sammenhold mod Israel.

Også den militante palæstinensiske Hamas-gruppe fordømmer aftalen.

Kort inden pennene blev sat på papiret i Washington, lød de luftalarmer i Israel, der advarer om raketangreb fra Gaza.

Siden 2002 har den arabiske verden fastholdt, at løsningen på den israelsk-palæstinensiske strid er et saudiarabisk forslag, der kræver, at Israel trækker sig fra besatte områder og overlader dem til palæstinenserne. Det har Israel afvist.

Israel blev oprettet i 1948. Landet har indtil tirsdag kun haft fredsaftaler og diplomatiske forbindelser med to arabiske lande, nemlig nabolandene Egypten og Jordan.

Ellers har de 22 lande i Den Arabiske Liga stået fast på deres afvisende politik over for Israel.