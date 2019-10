Trump: Lederen for Islamisk Stat døde som en hund

Abu Bakr al-Baghdadi, lederen for Islamisk Stat, er død under en amerikansk militæroperation, siger præsident Donald Trump under et pressemøde i Det Hvide Hus.

Operationen fandt sted lørdag i det nordvestlige Syrien.

Ifølge Trump døde Baghdadi i en tilstand af "panik". Han havde et bombebælte spændt til kroppen, som han udløste, efter han var kravlet ind i en tunnel uden udgang. Han havde tre børn med sig, som døde ved eksplosionen.

Et antal islamister blev dræbt under aktionen.

- Han var en syg mand, siger præsidenten.

Han forklarer, at den amerikanske specialstyrke har samlet materiale på stedet, der gør, at man med sikkerhed kan sige, at det var Baghdadi, man fik ram på.

- Den bølle, der så hårdt forsøgte at intimidere andre, han tilbragte sine sidste øjeblikke i yderste frygt, i total panik og rædsel.

Baghdadi udråbte i 2014 et kalifat i store dele af Irak og Syrien. Islamistiske krigere havde under lynoperationer fordrevet de officielle styrker i Irak og Syrien. IS etablerede en hovedstad i byen Raqqa i det vestlige Syrien.

Trump takker Rusland, Tyrkiet og syriske kurdere for at have bidraget til, at det er lykkedes at få ram på Baghdadi.

- Han døde som en kujon. Verden er i dag et mere sikkert sted, siger han.

- Jeg har ledt efter ham i tre år.

Ifølge Trump tog det de amerikanske soldater to timer at gennemføre operationen. Der deltog otte helikoptere i angrebet.

Der blev skudt mod den amerikanske styrke, da den nærmede sig området. Men kun en hund, der deltog i operationen, kom til skade.

Trump fortæller, at han fulgte angrebet live på en skærm sammen med vicepræsident Mike Pence og forsvarsminister Mark Esper. De havde samlet sig i situationsrummet i Det Hvide Hus klokken 17 (22.00 dansk tid) lørdag for at følge operation live.

Han oplyser, at flere af IS-folkene blev taget til fange og fløjet væk. De er fængslet, men Trump oplyser ikke hvor. Blandt dem, der blev ført væk, var 11 børn.

Han siger heller ikke, hvor helikopterne landene efter operationen andet end, at det var i "et venligsindet land".

Trump siger, at USA lige før operationen havde oplyst, at man ville overflyve russisk territorium for at nå frem. Det blev accepteret.