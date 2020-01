Trump: Jeg ville elske at møde op ved rigsret

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han gerne ser en lang rigsretssag mod ham, for så vil der være tid til, at tidligere og nuværende regeringsfolk kan vidne.

Det forklarer han inden afrejsen fra det verdensøkonomiske topmøde i Davos i Schweiz, hvor han har deltaget de seneste to dage.

Trump fortæller, at han i virkeligheden selv ønsker at møde op i USA's senat for at vidne.

Ved rigsretten, der blev indledt tirsdag, er han anklaget for magtmisbrug og for at hindre Kongressen i at efterforske sagen.

- Jeg ville elske at møde op. Jeg ville elske at gøre det, siger han.

Trump siger, at det er Senatet, der afgør, hvordan rigsretssagen skal afvikles. Men han ser gerne, at hans tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton og udenrigsminister Mike Pompeo møder op og vidner.

- Problemet med John (Bolton) er, at der er et nationalt sikkerhedsproblem, føjer han så til.

- Han kender til mine tanker, han ved, hvad jeg tænker om ledere. Hvad sker der, hvis han afslører, hvad jeg tænker om visse ledere, og det ikke er særligt positivt, spørger han.

På samme måde vil det være en risiko at lade Pompeo vidne i Senatet, mener han.

Senatets medlemmer skal ved rigsretten afgøre, om Trump er gået så meget på tværs af USA's forfatning, at han bør afsættes. Hans egne republikanere har flertallet i Senatet.

Trump beskyldes for forsøg på at afpresse Ukraines regering og præsident til at finde snavs om demokraten Joe Biden. Den tidligere vicepræsident kan blive Trumps modstander ved præsidentvalget senere i år.

Den amerikanske præsident siger, at også hans stabschef, Mick Mulvaney, ville kunne vidne, men han har ikke meget mere at fortælle, end det han allerede har sagt i tv-interviews.

Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, der beskyldes af demokraterne for at have optrådt som en skyggeudenrigsminister i Ukraine, er også et muligt vidne.

- Han kunne blive et vidne på et tidspunkt, siger præsidenten,